Купить дом в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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26 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
Дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
107 м²
€ 430,000
Строящаяся вилла, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьбы от Феррагуду и Лаго…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
170 м²
€ 530,000
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
Дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
197 м²
€ 995,000
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
Цена по запросу
Отличная вилла в современном стиле в Карвуэйру, в очень тихом районе. Эта вилла предлагает…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
261 м²
€ 1,190,000
Отличная вилла с 4 спальнями в первоклассном комплексе в Карвуэйру. Эта вилла с 4 спальнями…
Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
4 ванных комнат
398 м²
€ 5,500,000
Кинта у моря - мечта каждого, и нам есть то же самое, чтобы посетить рядом с пляжами военно-…
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
7 ванных комнат
200 м²
€ 2,260,000
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат
114 м²
€ 800,000
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 1,295,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,700,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 472,800
Таунхаус с современной планировкой включает в себя 3 спальни, гостиную, столовую и полн…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,295,000
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
Дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат
91 м²
€ 550,000
Двухквартирный дом V1 +2 в новом курорте, недалеко от Карвуэйру. Он очень удачно расположен …
Дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат
91 м²
€ 550,000
Двухквартирный дом V1 +2 в новом курорте, недалеко от Карвуэйру. Он очень удачно расположен …
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат
169 м²
€ 590,000
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
256 м²
Цена по запросу
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями, которая сочетает в себе традиционный португальский с…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Вилла 3 спальни
Lagoa, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 1
€ 795,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
423 м²
€ 660,000
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5 Количество комнат
6 ванных комнат
297 м²
€ 1,350,000
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,300,000
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…
Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия
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