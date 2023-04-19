Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алентежу
  4. Алентежу-Сентрал

Купить недвижимость в Evora, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
Эвора
2
Vendas Novas
1
6 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 2 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
306 м²
€ 920,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 4 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 4 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
405 м²
€ 1,230,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 3 спальнив Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни
Montemor-o-Novo, Португалия
347 м²
€ 1,090,000
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но все…
Вилла 5 спаленв Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
5 ванных комнат 37 000 м²
€ 7,000,000
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
Квартирав Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
€ 280,000
Инвестиции в  отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условия…
Квартирав Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
€ 280,000
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответ…

Параметры недвижимости в Evora, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти