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Silves
Жильё в Alcantarilha e Pera, Португалия
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15 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Silves, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
244 м²
€ 490,000
A spacious five bedroom villa for sale in Silves, situated within the region of Alcantarilha…
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
137 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
231 м²
€ 540,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
253 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
€ 285,000
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
4 Количество комнат
6 ванных комнат
726 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
231 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
251 м²
€ 595,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
259 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
249 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
259 м²
€ 370,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
254 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 360,000
Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия
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