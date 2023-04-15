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Квартиры в Албуфейре, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
19
Albufeira
14
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21 объект найдено
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 95 м²
€ 750,000
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 ванных комнат 87 м²
€ 545,000
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 2 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 1,100,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза Апартаменты с двумя спальням…
Квартира 2 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
122 м²
€ 550,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни
Албуфейра, Португалия
2 ванных комнат 137 м²
€ 580,000
Роскошный комплекс, состоящий из 18 квартир с высоким качеством строительства и видом на мор…
Квартирав Albufeira, Португалия
Квартира
Albufeira, Португалия
€ 265,000
Bayline - это эксклюзивная недвижимость на берегу моря для продажи, комплекс апартаментов с …
Квартира 3 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 465,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,40 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
128 м²
€ 450,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 128,50m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 530,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 36,20m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 455,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 435,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 455,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 440,000
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 155,000
Квартира 3 спальнив Guia, Португалия
Квартира 3 спальни
Guia, Португалия
3 Количество комнат
€ 376,485
Квартира 3 спальнив Ferreiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Ferreiras, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 448,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
136 м²
€ 850,000
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
Пентхаус 3 спальнив Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…
Квартира 3 комнатыв Албуфейра, Португалия
Квартира 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 12 935 м²
€ 420,000
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
Квартира 2 комнатыв Албуфейра, Португалия
Квартира 2 комнаты
Албуфейра, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 255,000
Excellent apartment with 2 rooms and magnificent sea views with enormous South-facing terrac…

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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