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Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Воломинский повят
Дома
Дома в Воломинский повят, Польша
Марки
5
Дом
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12 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Марки, Польша
5
2
94 м²
3
€ 144,978
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6
1
150 м²
2
€ 202,434
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3
1
148 м²
1/2
€ 199,788
Таунхаус 4 спальни
Марки, Польша
5
1
126 м²
1/2
€ 151,082
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10
1
356 м²
2
€ 566,745
Дом 6 комнат
Mokre, Польша
6
299 м²
€ 487,596
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4
130 м²
€ 365,697
Дом 6 комнат
Воломин, Польша
6
381 м²
€ 343,349
Дом 5 комнат
gmina Tluszcz, Польша
5
227 м²
€ 507,913
Дом 10 комнат
Зомбки, Польша
10
356 м²
€ 563,783
Дом 5 комнат
Кобылка, Польша
5
354 м²
€ 462,538
Дом 4 спальни
Воломин, Польша
9
200 м²
€ 144,671
Параметры недвижимости в Воломинский повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
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