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Дома в Воломинский повят, Польша

Марки
5
12 объектов найдено
Дом 4 спальни в Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 3
€ 144,978
Дом 4 спальни в Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 202,434
Таунхаус 2 спальни в Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
€ 199,788
Таунхаус 4 спальни в Марки, Польша
Таунхаус 4 спальни
Марки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
€ 151,082
Особняк 3 спальни в Зомбки, Польша
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
€ 566,745
Дом 6 комнат в Mokre, Польша
Дом 6 комнат
Mokre, Польша
Комнаты 6
Площадь 299 м²
€ 487,596
Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€ 365,697
Дом 6 комнат в Воломин, Польша
Дом 6 комнат
Воломин, Польша
Комнаты 6
Площадь 381 м²
€ 343,349
Дом 5 комнат в gmina Tluszcz, Польша
Дом 5 комнат
gmina Tluszcz, Польша
Комнаты 5
Площадь 227 м²
€ 507,913
Дом 10 комнат в Зомбки, Польша
Дом 10 комнат
Зомбки, Польша
Комнаты 10
Площадь 356 м²
€ 563,783
Дом 5 комнат в Кобылка, Польша
Дом 5 комнат
Кобылка, Польша
Комнаты 5
Площадь 354 м²
€ 462,538
Дом 4 спальни в Воломин, Польша
Дом 4 спальни
Воломин, Польша
Комнаты 9
Площадь 200 м²
€ 144,671

Параметры недвижимости в Воломинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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