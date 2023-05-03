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Дома в Сьремский повят, Польша

gmina Srem
5
7 объектов найдено
Дом 5 спален в Zbrudzewo, Польша
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 425,924
Этот дом надо увидеть 1. Дом под лесом 2. 100% природа около 3. Построен из лучших материало…
Дом 5 спален в Дольск, Польша
Дом 5 спален
Дольск, Польша
93 м²
€ 179,107
Дом в вишне Я приглашаю вас ознакомиться с предложением дома с садом на продажу. Идеальное м…
Дом 5 спален в Zbrudzewo, Польша
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 425,924
Мы рекомендуем на продажу необычный дом возле леса. 1. Отдельно стоящий дом у леса. 2. Приро…
Дом 4 спальни в Сьрем, Польша
Дом 4 спальни
Сьрем, Польша
303 м²
€ 522,030
Доброе утро, у меня есть прекрасный дом, чтобы предложить ... Стандарт. На самом деле, зачем…
Дом 5 спален в Psarskie, Польша
Дом 5 спален
Psarskie, Польша
371 м²
€ 229,344
Дом в Lugi, Польша
Дом
Lugi, Польша
280 м²
€ 209,686
Если вы столкнулись с этим объявлением, это означает, что вы ищете новое место „ ”, новый до…
Дом 4 спальни в Pyszaca, Польша
Дом 4 спальни
Pyszaca, Польша
167 м²
€ 187,844
Предметом продажи является отдельно стоящий односемейный одноэтажный дом с чердаком и гаражо…

Параметры недвижимости в Сьремский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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