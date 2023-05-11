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Дома в Пильский повят, Польша

Пила
5
gmina Szydlowo
3
12 объектов найдено
Дом 4 спальни в Пила, Польша
Дом 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 134 м²
€ 181,480
Дом 7 спален в Brodna, Польша
Дом 7 спален
Brodna, Польша
Количество спален 7
Площадь 300 м²
€ 302,552
Дом 6 спален в Szydlowo, Польша
Дом 6 спален
Szydlowo, Польша
Количество спален 6
Площадь 218 м²
€ 252,127
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 302 м²
€ 234,587
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 302 м²
€ 234,587
Дом 3 спальни в Уйсце, Польша
Дом 3 спальни
Уйсце, Польша
Количество спален 3
Площадь 110 м²
€ 131,325
Дом 6 спален в Kosztowo, Польша
Дом 6 спален
Kosztowo, Польша
Количество спален 6
Площадь 242 м²
€ 120,582
Вилла 8 спален в Rudna, Польша
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
€ 1,900,000
Дом 5 спален в Cyk, Польша
Дом 5 спален
Cyk, Польша
Количество спален 5
Площадь 246 м²
€ 394,633
Дом 5 спален в Пила, Польша
Дом 5 спален
Пила, Польша
Количество спален 5
Площадь 130 м²
€ 173,200
Дом 3 спальни в Skrzatusz, Польша
Дом 3 спальни
Skrzatusz, Польша
Количество спален 3
Площадь 101 м²
€ 120,582
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 320 м²
€ 197,097

Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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