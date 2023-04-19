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Купить недвижимость в gmina Tarczyn, Польша

2 объекта найдено
Квартира 6 спаленв Prace Male, Польша
Квартира 6 спален
Prace Male, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 1/2 Этаж
€ 186,123
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
Квартира 3 спальнив Przypki, Польша
Квартира 3 спальни
Przypki, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/2 Этаж
€ 177,758
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в …

Параметры недвижимости в gmina Tarczyn, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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