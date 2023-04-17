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Купить Многоуровневые квартиры в gmina Lomianki, Польша

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Lomianki Dolne, Польша
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Lomianki Dolne, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 160,890
Продается светлая, просторная двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 77,14 м2 с ба…

Параметры недвижимости в gmina Lomianki, Польша

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