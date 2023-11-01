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Жилая
Латвия
Видземе
Жильё в Видземе, Латвия
Рига
1331
Юрмала
753
kekavas pagasts
27
Саулкрасты
8
Лигатне
7
Сигулда
7
Цесис
7
Валка
6
Стренчи
6
Olaines pagasts
5
Валмиера
5
Мазсалаца
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Кекава
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2 336 объектов найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
kekavas pagasts, Латвия
2
1
42 м²
1/5
2-room apartment for sale in Balozi, Jaunatnes street 5. The main entrance is equipped with …
€50,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
61 м²
1/4
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет …
€92,947
Рекомендовать
Квартира
Рига, Латвия
58 м²
2/4
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет …
€92,947
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
51 м²
2/4
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет …
€85,830
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
1
46 м²
3/6
Короткий - Красивая и солнечная квартира с панорамным видом. О недвижимости - новый проект, …
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
52 м²
3/5
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет …
€86,352
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
3
1
191 м²
3-х комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. Квартира: - Полна…
€383,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
3
2
88 м²
3-комнатная квартира в Тихом центре - Дзирнаву 6. + большая кладовка в подарок. Гостин…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
2
110 м²
4-х комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. В данном проекте апа…
€404,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
3
2
112 м²
3-х комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. В данном проекте апа…
€426,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом
Рига, Латвия
5
3
159 м²
5-ти комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. В данном проекте ап…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом
Рига, Латвия
4
3
155 м²
4-х комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. В данном проекте апа…
€603,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
4
1
93 м²
Квартира с новым ремонтом и панорамным видом на южную сторону. Дом Дзирнаву 151, угол ул…
€204,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
3
134 м²
4-х комнатные апартаменты в проекте премиум класса - Lofts&Rosegold. В данном проекте апа…
€507,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с интернетом, с подведенным электричеством
Яунмарупе, Латвия
4
2
141 м²
Продаётся дом в посёлке Яунмарупе, по улице Бирзес 9. Дом находится в частном секторе, в…
€245,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
5
3
301 м²
Продаётся обустроенный частный дом в Марупе, на тихой улице Čakaiņū 7. Дом находится в од…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
5
2
224 м²
1/2
BOXETTI _ICON — уникальный проект рядного дома в Валтери, Юрмала, разработанный командой арх…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
3
1
61 м²
Продается 3-комнатная квартира с видом на Межапарк. Квартира: - Свежий ремонт сделанный …
€113,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
4
2
217 м²
„Tomsona Terases” - квартира с 3 спальнями, и 2 санузлами. Жилая площадь: 130 м2 Терраса …
€290,000
Рекомендовать
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сигулда, Латвия
9
3
285 м²
3/3
Недвижимость состоит из двух зданий - одного 3-этажного семейного дома с историческим шармом…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
50 м²
1/5
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет …
€74,621
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бабитский край, Латвия
3
143 м²
2
Продается уютный меблированный дом с 2 спальнями. Общая внутренняя площадь дома без навеса, …
€280,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Бабитский край, Латвия
4
142 м²
Продаётся новый, современный частный дом с тремя спальнями в Пиньки, Салиена, в нескольких ш…
€320,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Марупский край, Латвия
4
2
804 м²
Продается половина двухквартирного дома, построенного в 2008 году, в Марупе, по адресу Курма…
€230,000
Рекомендовать
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
11
620 м²
Домовладение в дюнной зоне со своим выходом к морю! Предлагаем к продаже домовладение в Я…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Спуньциемс, Латвия
5
2
248 м²
Продается совершенно новый дом в живописной Бабите, Межарес. Это идеальное место для жизни, …
€325,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
2
1
59 м²
Светлая 2-комнатная квартира с балконом в отличном месте, в окружении сосен. Квартира: …
€115,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с lift
Рига, Латвия
4
2
119 м²
7/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€324,250
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
4
3
220 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€360,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Рига, Латвия
6
159 м²
Продается просторная 6-х комнатная квартира в центре Риги Квартира: -Помещение состоит и…
€270,000
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