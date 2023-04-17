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Купить дом в Смилтенский край, Латвия

Смилтене
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5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Смилтене, Латвия
Дом 3 спальни
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 255,000
Продается семейный дом в Вангажи. Дом продается со всей мебелью, представленной на фотогр…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 246 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
Дом 9 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат
Смилтене, Латвия
9 Количество комнат 600 м² 3/3 Этаж
€ 1,300,000
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
Дом 7 комнатв Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат
Launkalne, Латвия
7 Количество комнат 266 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 484 м² Количество этажей 2
€ 490,000
Продается частный дом в Марупе с ландшафтным садом.На первом этаже дома находится холл, гост…

Параметры недвижимости в Смилтенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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