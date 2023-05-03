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Дома в Елгава, Латвия

5 объектов найдено
Дом 8 комнат в Елгава, Латвия
Дом 8 комнат
Елгава, Латвия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 346,000
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 267 м² Количество этажей 2
€ 364,000
хорошо продуманный и со вкусом оформленный дом. В внутренней отделки используются только выс…
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 143 м² Количество этажей 3
€ 220,000
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с 5 спальнями, 3 ванными комнатами обор…
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 161 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с тремя спальнями, 3 ванными комнатами …
Дом 6 комнат в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат
Елгава, Латвия
6 Количество комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…

Параметры недвижимости в Елгава, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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