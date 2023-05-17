Латвия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Латвии
Новые дома в Латвии
Все новостройки в Латвии
3
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Латвии
Жилая
Квартира в Латвии
Дом в Латвии
Земельные участки в Латвии
Элитная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Латвии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Курземе
Engures novads
Жильё с видом на море в Engures novads, Латвия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2
86 м²
1/3
€ 355,000
Продаётся 2 комнатная квартира 86 кв. м. в трехэтажном новом проекте. Квартира продаётся со …
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Латвия, Латвия
2
76 м²
1/3
€ 320,000
Продается квартира в новом благоустроенном доме в 100 метрах от моря.Полная отделка, втроенн…
Рекомендовать
Дом
Рига, Латвия
1 830 м²
€ 1,100,000
Торговый центр Lacuks на продажу Арендатор F1 Fitness. Доходность 8%. Здание 2004 г…
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4
133 м²
3/7
€ 485,000
Предлагаем на продажу эксклюзивную квартиру с кухней в новом проекте класса люкс в Риге с …
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Скулте, Латвия
4
180 м²
€ 210,000
Предлагаем к продаже дом с белой отделкой в Иманте! - Дом построен в 2021 году. - Находи…
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Tuja, Латвия
4
100 м²
1/2
€ 108,333
Продаю квартиру (100 m2) в частном доме в Саулкрасти с землей в районе Белой Дюны. Квартира …
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3
108 м²
1/3
€ 663,660
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
104 м²
4/5
€ 350,250
Предлагаем приобрести уютную квартиру в Старом Городе в историческом реновированном доме. Ст…
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Марупе, Латвия
8
450 м²
3
€ 572,616
два дома, 3-этажный дом и двухэтажный гостевой дом с бассейном и сауной, благоустроенная лан…
Рекомендовать
Дом
Латвия, Латвия
186 м²
€ 550,000
Компактный дом 186 кв.м.в Балтезерсе на первой линии.1 этаж-просторная гостинная со столовой…
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
5
285 м²
2/2
€ 890,635
Продаётся дом с видом в сторону моря в Юрмале! Прекрасное расположение - всего в 50 ме…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
4
3
181 м²
€ 724,800
Продается светлая и просторная 4-комнатная квартира в Тихом центре Риги - в посольском район…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Engures novads, Латвия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL