Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Цесисский край
  5. Цесис
  6. Дома

Дома в Цесис, Латвия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Дом 5 комнат в Цесис, Латвия
Дом 5 комнат
Цесис, Латвия
Комнаты 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
Realting.com
Перейти