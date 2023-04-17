Купить дом в Цесисский край, Латвия

Дом 6 комнат Цесис, Латвия 6 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2

€ 400,000

Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…