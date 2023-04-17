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Купить дом в Цесисский край, Латвия

Цесис
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2 объекта найдено
Дом 6 комнатв Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
6 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 400,000
Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…
Дом 5 комнатв Цесис, Латвия
Дом 5 комнат
Цесис, Латвия
5 Количество комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 255,000
Высококачественный дом близнец с полностью оборудованной кухней, со всей мебелью видимой на …

Параметры недвижимости в Цесисский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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