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Замки в Латвии

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1 объект найдено
Замок в Лиепая, Латвия
Замок
Лиепая, Латвия
Площадь 1 600 м²
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в Латвии

недорогая
элитная
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