Купить квартиру в Венето, Италия

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59 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 540,000
С видом на озеро в характерном центре Бардолино, мы предлагаем эту квартиру в уникальном мес…
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Квартира 5 спален
Верона, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
€ 4,500,000
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 365,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 440,000
В местечке Пай, всего в трех километрах от Торри-дель-Бенако, в окружении зелени и абсолютно…
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
105 м²
€ 600,000
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эл…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 330,000
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
115 м²
€ 195,000
GH-SV00009. Просторные апартаменты в двух шагах от центраВ нескольких минутах от центра горо…
Квартира 2 спальни
Jesolo, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 610,000
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
Квартира 2 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
3 Количество комнат
116 м²
€ 490,000
GH-SV00099. Трехкомнатная квартира в Peschiera del Gardaлифт, электрические ворота, двойное …
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
132 м²
€ 870,000
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
Квартира 2 спальни
Valeggio sul Mincio, Италия
3 Количество комнат
175 м²
€ 189,000
GH-SV00006. Дуплекс в 5 мин езды от городка ПескьераРасположение этой квартиры, вдали от хао…
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат
55 м²
€ 160,000
GH-ZV00072. Апартаменты в зелёной резиденции с бассейномКвартира, предлагаемая нами к продаж…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 199,000
GH-ZV00028. Квартира с великолепным видом на озероНовая трехкомнатная квартира на втором эта…
Квартира 1 спальня
Bardolino, Италия
2 Количество комнат
93 м²
€ 185,000
GH-ZV00011. Новая квартира рядом с БардолиноПредлагаем к продаже эту квартиру прямо в центре…
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
Квартира 3 спальни
Падуя, Италия
3 ванных комнат
280 м²
€ 1,100,000
Центр Падуи, Венето, ( Италия ), «Понте Молино», мы предлагаем на продажу эксклюзивный дупле…
Квартира 7 спален
Венеция, Италия
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,600,000
Такого рода функции можно ожидать в фильме о Джеймсе Бонде. Красивая и уникальная недвижимос…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 300,000
В окружении парка площадью 10.000 кв.м. мы предлагаем к продаже просторные и светлые трехком…
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