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Купить вилла в Tortoreto, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат 320 м²
€ 310,000
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
Вилла 3 спальнив Tortoreto Lido, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 450,000
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
Вилла 5 спаленв Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат 320 м²
€ 310,000
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
Вилла 4 спальнив Tortoreto, Италия
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,100,000
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
Вилла 3 спальнив Tortoreto, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 450,000
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
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