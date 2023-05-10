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Дома в Сицилия, Италия

129 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 120,000
Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 2,800,000
Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 260,000
Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
€ 185,000
Вилла 2 спальни в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 290,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 39,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€ 54,000
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 30,000
Дом 6 спален в Bivona, Италия
Дом 6 спален
Bivona, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
€ 1,290,000
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 165,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 90,000
Дом 1 спальня в Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 55,000
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 7,500
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 12,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
€ 69,000
Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 69,000
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 18,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 17,000
Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 107,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
€ 120,000
Дом в Cianciana, Италия
Дом
Cianciana, Италия
Площадь 40 м²
€ 69,000
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€ 0
Дом 1 спальня в Cianciana, Италия
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 39,000
Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 39,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 49,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 66,000
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 60,000
Дом 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 15,000
Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 44,000
Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€ 35,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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