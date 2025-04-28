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Дома с бассейном в Сицилии, Италия

виллы
33
таунхаусы
40
4 объекта найдено
Вилла в Scicli, Италия
Вилла
Scicli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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$511,283
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Вилла в Scicli, Италия
Вилла
Scicli, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. Виллы н…
$431,750
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Дом 20 спален в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален
Piedimonte Etneo, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 700 м²
Старинная вилла XIX века у подножья вулкана Этна в сицилийском стиле с бассейном и изумитель…
$1,42 млн
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Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Сицилии, Италия

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