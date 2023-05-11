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Жильё в Сардиния, Италия

Arzachena
35
Ольбия
8
74 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 3,000,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
€ 5,500,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
€ 3,570,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 6,900,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
€ 1,750,000
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
€ 12,000,000
Вилла 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
€ 3,600,000
Таунхаус 6 комнат в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
€ 1,150,000
Таунхаус 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
€ 900,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
€ 1,750,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 1,250,000
Вилла 6 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
€ 12,000,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€ 3,500,000
Дом 2 спальни в Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Вилла 2 спальни в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Cugnana Verde, Италия
Квартира 3 спальни
Cugnana Verde, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 620,000
Пентхаус 4 спальни в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
€ 1,150,000
Квартира 2 спальни в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 1,200,000
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
€ 2,650,000
Квартира 2 спальни в Porto Cervo, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
€ 890,000
Вилла 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
€ 6,000,000
Вилла 6 спален в Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
€ 6,300,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
€ 7,000,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни в Arzachena, Италия
Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€ 2,200,000
Квартира 5 спален в Porto Cervo, Италия
Квартира 5 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
€ 1,850,000
Пентхаус 4 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
€ 1,850,000
Квартира 1 спальня в Baja Sardinia, Италия
Квартира 1 спальня
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 790,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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