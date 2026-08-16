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Жилье в Sud Sardegna, Италия

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дома
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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в CadeseddaCalasetta, Италия
Вилла 3 комнаты
CadeseddaCalasetta, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже  вилла 70 кв.м. рядом с …
$293,050
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Вилла 3 комнаты в CrabonaxaVillasimius, Италия
Вилла 3 комнаты
CrabonaxaVillasimius, Италия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию большой дом на 2 семьи в 130-150 метров от самого известного пл…
$520,514
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Квартира 2 комнаты в Nebida, Италия
Квартира 2 комнаты
Nebida, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – к…
$160,158
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Вилла 8 комнат в CrabonaxaVillasimius, Италия
Вилла 8 комнат
CrabonaxaVillasimius, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Жилая площадь 230 кв.м., общая площадь 1500 кв. м., 200/250 шагов от моря.  Описание: 8 ко…
$980,968
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