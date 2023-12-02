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Жильё в Sud Sardegna, Италия

дома
4
4 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Cadesedda Calasetta, Италия
Вилла 2 спальни
Cadesedda Calasetta, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже  вилла 70 кв.м. рядом с …
€250,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Murera Muravera, Италия
Вилла 3 спальни
Murera Muravera, Италия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
€580,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Crabonaxa Villasimius, Италия
Вилла 5 спален
Crabonaxa Villasimius, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
 Жилая площадь 230 кв.м., общая площадь 1500 кв. м., 200/250 шагов от моря.  Описание: 8 к…
€980,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Crabonaxa Villasimius, Италия
Вилла 3 спальни
Crabonaxa Villasimius, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию большой дом на 2 семьи в 130-150 метров от самого известного пл…
€520,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Sud Sardegna, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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