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7 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат
280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 10,000,000
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
Дом 4 спальни
Гроссето, Италия
8 Количество комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 1,500,000
Manciano (GR) // 250 кв м // 1 га земли // терраса и веранда // 4 спальни // 2 ванные комнат…
Вилла 8 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
8 Количество комнат
250 м²
€ 2,000,000
Тоскана Гроссето Анседония Монте Арджентарио Двухуро…
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 1,600,000
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио Вилла с красивым садом и удивительн…
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат
198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат
360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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