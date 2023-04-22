Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Гроссето
  5. Дома

Дома в Monte Argentario, Италия

7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат 280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спален в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 10,000,000
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
Дом 4 спальни в Гроссето, Италия
Дом 4 спальни
Гроссето, Италия
8 Количество комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 1,500,000
Manciano (GR) // 250 кв м // 1 га земли // терраса и веранда // 4 спальни // 2 ванные комнат…
Вилла 8 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 8 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
8 Количество комнат 250 м²
€ 2,000,000
Тоскана Гроссето Анседония&nbsp;&nbsp;Монте&nbsp;&nbsp;Арджентарио Двухуро…
Вилла 6 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 1,600,000
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио&nbsp;&nbsp; Вилла с красивым садом и удивительн…
Вилла 3 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
Поделиться с друзьями
Вилла 5 спален в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат 360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…

Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти