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Купить квартиру в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
13
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49 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 370,000
Мы находимся в Гайно, прекрасной деревушке на склоне холма Тосколано Мадерно, погруженной в …
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 240,000
В Сало, в местечке Камповерде, мы предлагаем трехкомнатную квартиру на первом этаже, полност…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 281,190
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 278,100
На берегу озера в городке Мадерно, расположилась очаровательная резиденция с бассейном. В эт…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Квартира 1 спальняв Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 195,700
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Пентхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Квартира 6 комнатв Gargnano, Италия
Квартира 6 комнат
Gargnano, Италия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 450,000
В самом сердце исторического центра Боглиако, прямо в гавани, мы предлагаем квартиру на перв…
Квартира 1 спальняв Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 195,700
На берегу волшебного озера Гарда, в чудесном городке Мадерно, расположилась очаровательная р…
Квартира 2 спальнив Barbarano, Италия
Квартира 2 спальни
Barbarano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 250,000
В Фазано, деревушке Гардоне Ривьера, в одном из самых очаровательных муниципалитетов озера Г…
Квартира 3 спальнив Barbarano, Италия
Квартира 3 спальни
Barbarano, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 420,000
В чудесном городке Гардоне Ривьера, мы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в велико…
Квартира 2 спальнив Barbarano, Италия
Квартира 2 спальни
Barbarano, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 265,000
В замечательном городке Гардоне Ривьера, знаменитом месте где находится Vittoriale degli Ita…
Квартира 1 спальняв Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 180,000
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
Квартира 2 спальнив Barbarano, Италия
Квартира 2 спальни
Barbarano, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 820,000
Мы предлагаем к продаже в чудесную квартиру в городке Гардоне Ривьера, в эксклюзивном районе…
Квартира 2 спальнив Pulciano, Италия
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 340,000
GH-LV03318. Идеальная квартира для семей с детьми с видом на озероВ идеальном месторасположе…
Квартира 1 спальняв Salo, Италия
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2 Количество комнат 104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 400,000
GH-LV03320. Идеальная квартира с видом на озероВ идеальном месторасположении рядом с озером,…
Квартира 2 спальнив Pulciano, Италия
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3 Количество комнат 117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 400,000
GH-LV03319. Идеальная квартира для семей с детьмиВ идеальном месторасположении рядом с озеро…
Квартира 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 370,000
GH-LV03317. Идеальная квартира с видом на озероВ идеальном месторасположении рядом с озером,…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 86 м²
€ 336,000
GH-LV04604-3PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВ красивой, ухоженной и недавно …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
Квартира 3 спальнив Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 870,000
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 132 м²
€ 450,000
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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