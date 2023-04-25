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15 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
180 м²
€ 107,000
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 110,000
Виллетта около 100 квадратных метров + крытая веранда около 10 квадратных метров, земля окол…
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
100 м²
€ 109,000
Панорамная виллетта в Контрада-Марулло, которая занимает площадь около 100 кв.м. с небольшой…
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 249,000
Вилла ок. 220 кв.м на этажах 2 на Виа Уго Фосколо в Чианчане (AG), ок. 8500 м² земли с оливк…
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 29,000
Загородный дом площадью около 60 кв.м в деревенском стиле расположен в Контрада Петраро (Cia…
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
300 м²
€ 190,000
Independent house of about 300 square meters in Via Don Luigi Sturzo (Cda Marullo) with a pa…
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 340,000
Автономная вилла, состоящая из 3 этажей, первые два из которых хорошо отремонтированы + лофт…
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3 ванных комнат
390 м²
€ 195,000
Строительство трех возвышенностей над землей около 130 кв.м на этаже и с собственной землей.…
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
135 м²
€ 240,000
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
60 м²
€ 70,000
ОБЛАСТЬ: Пейзаж - АДРЕС: Contrada Ferraria & ndash; Cianciana ( AG ) Состоит из: Дома и земл…
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 190,000
Вилла и собственность на площади Гульермо Маркони и Ндаш; Алессандрия делла Рокка (AG). Вилл…
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 125,000
Сицилийская вилла расположена на холме с нетронутым видом на 360 градусов и в двадцати минут…
Вилла 4 спальни
Шакка, Италия
2 ванных комнат
€ 300,000
Независимая двухквартирная вилла, расположенная на Виа Сан Марко 26, 92019, Шакка. 500 метро…
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
160 м²
€ 300,000
Италия, Cianciana.Sicily, 4 комнаты, 160 м2, CDA Petraro, вилла, построенная в: 2021 На холм…
Вилла 2 спальни
Licata, Италия
2 ванных комнат
82 м²
€ 770,000
Этот старинный даммусо, который был отремонтирован и расширен 15 лет назад, расположен в Кон…
Параметры недвижимости в Агридженто, Италия
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