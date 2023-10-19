Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Дома

Дома в Индонезия

Бали
199
West Nusa Tenggara
76
Ungasan
12
Pecatu
6
Денпасар
6
Candidasa
5
Kedonganan
5
Kuta
5
Показать больше
321 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balangan, Индонезия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balangan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
  New Premium Villa With Ocean View In Balangan Bali For Sale Jimbaran, Bali, Indonesi…
€1,40 млн
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Balai Desa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€569,371
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€521,923
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€474,476
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
€172,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€213,514
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€275,196
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€332,133
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€923,804
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,80 млн
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
€121,000
Вилла 2 спальни в Матарам, Индонезия
Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€84,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Sengkol, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Bangkiang Sidem, Индонезия
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/1
Дом с 3 спальнями, расположенный в сельской местности восточного Убуда, в окружении пышных д…
€284,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€415,166
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€341,622
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€263,334
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€322,643
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,045
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Комплекс вилл строится с концепцией : "Живи,работай,отдыхай". Развитая инфраструктура с акце…
€225,000
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Индонезия

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Индонезия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти