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321 объект найдено
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balangan, Индонезия
6
3
625 м²
3
New Premium Villa With Ocean View In Balangan Bali For Sale Jimbaran, Bali, Indonesi…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
1
1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
1
Рекомендовать
1
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
6
5
275 м²
2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€569,371
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
5
4
211 м²
2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€521,923
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
4
3
186 м²
2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€474,476
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
3
3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
€172,000
1
Рекомендовать
1
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
75 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€213,514
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
100 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€275,196
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
3
2
125 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€332,133
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
4
4
165 м²
2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€923,804
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
5
4
213 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
1
1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
€121,000
2
Рекомендовать
2
Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
2
2
2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
2
Рекомендовать
2
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
1
1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€84,000
2
Рекомендовать
2
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
1
1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
2
Рекомендовать
2
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
162 м²
1/1
Дом с 3 спальнями, расположенный в сельской местности восточного Убуда, в окружении пышных д…
€284,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
4
4
125 м²
1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€415,166
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
3
3
100 м²
1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€341,622
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
2
2
75 м²
1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€263,334
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
2
2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
1
Рекомендовать
1
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
1
1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
2
Рекомендовать
2
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
2
2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
2
Рекомендовать
2
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
3
372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
2
Рекомендовать
2
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
184 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€322,643
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
133 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,045
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
75 м²
Комплекс вилл строится с концепцией : "Живи,работай,отдыхай". Развитая инфраструктура с акце…
€225,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
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