  2. Индонезия
  3. Kecamatan Kata Hamu Lingu
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kecamatan Kata Hamu Lingu, Индонезия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Дом 2 комнаты
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникал…
$395,000
