Недвижимость в Венгрии — доступное жилье в столице

Жилье в Венгрии — одно из самых доступных по стоимости на территории Евросоюза. Например, небольшую квартиру в Хевизе можно приобрести всего за 50 тыс. €, а в Будапеште — от 70 тыс. €. Цены на дома колеблются от 100 тыс. € в Западной Венгрии и Хевизе до 3 млн. € на роскошные виллы с бассейном в Будапеште. В городе Кестхей, рядом с озером Балатон, можно купить уютный таунхауз для отдыха или коммерческой деятельности.

Особенности приобретения

Для покупки квартиры не обязательно ехать в страну: достаточно оформить доверенность на венгерском на адвоката, который будет представлять интересы покупателя. После выбора объекта договора потребуется внесение аванса в размере 10%. После покупки предоставляется 30 дней для оплаты налогов и пошлин:

4% от стоимости недвижимости — единоразовая пошлина;

2% берёт адвокат за свои услуги;

5% передаётся агентству недвижимости;

сборы, оплаты в земельный комитет, электронные выписки для подачи в мэрию, заверение загранпаспорта нотариусом обойдутся в сумму, близкую к 250 €.

Как купить недвижимость в Венгрии дешевле

Элитная недвижимость в столице Венгрии и в курортных зонах обойдётся в разы дешевле, чем во Франции и других странах Евросоюза. При этом, если сдавать двухкомнатную или однокомнатную квартиру в аренду, то жильё окупится очень быстро. При желании сэкономить можно воспользоваться следующими советами:

Рассматривайте варианты, удаленные от столицы и курортных зон с термальными источниками. В крупных городах Ньиредьхазе, Дебрецене и Мишкольце стоимость выгодно отличается, что удобно, если квартира покупается для себя и последующего ПМЖ и ВНЖ.

Недорогие квартиры в Будапеште и в курортных зонах могут требовать ремонта, но обойдутся дешевле других вариантов.

Небольшие квартиры в центре столицы и таунхаусы стоят от 100-150 тыс. €. 40 кв. м. — это оптимальный вариант для сдачи недвижимости в аренду или проживания 1-2 человек.

Рынок венгерской недвижимости стабильно растет, а стоимость квартир ежегодно увеличивается на 5-10%. Поэтому не стоит откладывать покупку, ожидая снижения цен.