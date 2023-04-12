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Купить недвижимость в Венгрии

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20 057 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 5 Этаж
€ 595,000
Исторический центр, с полной панорамой на синагогу, в красивом доме с лифтом на 5 этаже, пос…
Квартирав Будапешт, Венгрия
Квартира
Будапешт, Венгрия
57 м² 4 Этаж
€ 220,000
Седьмой район, исторический центр, напротив туристического комплекса Гожду Удвар, в доме пос…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 98 м² 3 Этаж
€ 300,000
Исторический центр, в красивом историческом здании с лифтом, квартира класса люкс после кап.…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 88 м² 3 Этаж
€ 294,000
Седьмой район, исторический центр, бульварное кольцо Эржебет, напротив театра Мадач, в крас…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 90 м² 3 Этаж
€ 295,000
7 район на границе с 5, практически напротив Астории, исторический центр, в историческом до…
Квартира 3 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 3 Этаж
€ 1,200,000
Исторический центр, недалеко от Базилики, полностью обставленная дизайнерская квартира класс…
Квартира 2 спальнив Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 4
€ 489,000
Исторический центр Будапешта, в историческом доме с лифтом, квартира на 4 этаже с панорамным…
Квартира 3 спальнив медье Пешт, Венгрия
Квартира 3 спальни
медье Пешт, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² 2 Этаж
€ 485,000
Площадь Лист Ференс, в шикарном историческом доме с лифтом и красивым внутренним двором, ква…
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 234,986
В 11-м районе на тихой улице мы продаем квартиру площадью 84 кв. М с местом для хранения 5 к…
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,536
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 78,462
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 74,446
Квартира 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 79,526
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 101,043
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 313,847
Продается недвижимость с большим балконом на улице Этвос. В этих апартаментах с 2 спальнями …
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 212,512
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 343,104
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 127,401
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 103,436
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 79,765
Дом 4 комнатыв Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 65,163
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 128,996
Дом 6 комнатв Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 119,421
Дом 7 комнатв Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 196,553
Дом 6 комнатв Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 252,407
Дом 5 комнатв Пилишчаба, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишчаба, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 224 м²
€ 476,090
Дом 3 комнатыв Сильвашварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 139,635
Дом 7 комнатв Альдебрё, Венгрия
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 38,566
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 78,462
Дом 3 комнатыв Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 58,248

Регионы с недвижимостью на продажу

в Debreceni jaras
в Дебрецен
в Pecsi jaras
в Siofoki jaras
в Erdi jaras
в Goedoello Regional Unit
в Северная Венгрия
в Печ
в Szigetszentmiklosi jaras
в Kecskemeti jaras
в Nyiregyhazi jaras
в Dabasi jaras
в Keszthelyi jaras
в Ньиредьхаза
в Gyori jaras
в Budakeszi jaras
в Эрд
в Szekesfehervari jaras
в Szentendrei jaras
в Кечкемет

Параметры недвижимости в Венгрии

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Недвижимость в Венгрии — доступное жилье в столице

Жилье в Венгрии — одно из самых доступных по стоимости на территории Евросоюза. Например, небольшую квартиру в Хевизе можно приобрести всего за 50 тыс. €, а в Будапеште — от 70 тыс. €. Цены на дома колеблются от 100 тыс. € в Западной Венгрии и Хевизе до 3 млн. € на роскошные виллы с бассейном в Будапеште. В городе Кестхей, рядом с озером Балатон, можно купить уютный таунхауз для отдыха или коммерческой деятельности.

Особенности приобретения

Для покупки квартиры не обязательно ехать в страну: достаточно оформить доверенность на венгерском на адвоката, который будет представлять интересы покупателя. После выбора объекта договора потребуется внесение аванса в размере 10%. После покупки предоставляется 30 дней для оплаты налогов и пошлин:

  • 4% от стоимости недвижимости — единоразовая пошлина;
  • 2% берёт адвокат за свои услуги;
  • 5% передаётся агентству недвижимости;
  • сборы, оплаты в земельный комитет, электронные выписки для подачи в мэрию, заверение загранпаспорта нотариусом обойдутся в сумму, близкую к 250 €.

Как купить недвижимость в Венгрии дешевле

Элитная недвижимость в столице Венгрии и в курортных зонах обойдётся в разы дешевле, чем во Франции и других странах Евросоюза. При этом, если сдавать двухкомнатную или однокомнатную квартиру в аренду, то жильё окупится очень быстро. При желании сэкономить можно воспользоваться следующими советами:

  • Рассматривайте варианты, удаленные от столицы и курортных зон с термальными источниками. В крупных городах Ньиредьхазе, Дебрецене и Мишкольце стоимость выгодно отличается, что удобно, если квартира покупается для себя и последующего ПМЖ и ВНЖ.
  • Недорогие квартиры в Будапеште и в курортных зонах могут требовать ремонта, но обойдутся дешевле других вариантов.
  • Небольшие квартиры в центре столицы и таунхаусы стоят от 100-150 тыс. €. 40 кв. м. — это оптимальный вариант для сдачи недвижимости в аренду или проживания 1-2 человек.

Рынок венгерской недвижимости стабильно растет, а стоимость квартир ежегодно увеличивается на 5-10%. Поэтому не стоит откладывать покупку, ожидая снижения цен.

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