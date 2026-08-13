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Жилье в Gyori jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
$405,976
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Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

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