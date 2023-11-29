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Жильё в Gyori jaras, Венгрия

Дьёр
135
200 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€80,335
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€68,456
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€90,420
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Дом 4 комнаты в Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€159,873
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Дом 2 комнаты в Boercs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Boercs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€64,185
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Дом 4 комнаты в Kajarpec, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kajarpec, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€65,260
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 135 м²
€178,193
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€99,069
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€93,041
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€137,596
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€74,695
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€91,731
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€83,868
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Дом 4 комнаты в Gyorladamer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyorladamer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€243,741
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€148,866
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€164,853
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Дом 3 комнаты в Vamosszabadi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosszabadi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€94,089
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€78,755
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Дом 6 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€272,309
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Дом 5 комнат в Gyorujbarat, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€259,467
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€115,630
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€172,523
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Дом 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€117,677
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€86,489
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€115,056
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€181,478
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Дом 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 10 м²
€23,326
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€261,825
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Дом 6 комнат в Дунасег, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунасег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€209,408
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€175,337
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Типы недвижимости в Gyori jaras

квартиры
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Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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