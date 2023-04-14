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Купить квартира-студия в Германии

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Мюнхен
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Нижняя Саксония
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Бохум
1
Ганновер
1
Северный Рейн-Вестфалия
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13 объектов найдено
Студия 1 спальняв Бохум, Германия
Студия 1 спальня
Бохум, Германия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/4 Этаж
€ 49,000
Продаю студии в Бохум Университетский город (более 40000 студентов со всего мира), в 50 к…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 41 м² Количество этажей 4
€ 300,000
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 6
€ 380,000
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 6
€ 350,000
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
Студия 1 комнатав Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 305,000
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
Студия 1 комнатав Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Студия 1 комнатав Хар, Германия
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат 59 м² Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 45 м² Количество этажей 4
€ 250,000
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 27 м² Количество этажей 11
€ 305,000
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 34 м² Количество этажей 5
€ 349,900
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 270,000
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
Студия 1 комнатав Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 6
€ 160,000
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…

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