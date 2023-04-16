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Купить кондоминиум в Мюнхен, Германия

Кондо В архив
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5 объектов найдено
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 5
€ 510,000
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 66 м² Количество этажей 4
€ 470,000
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно).…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

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