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Купить кондоминиум в Нижняя Саксония, Германия

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 2 комнатыв Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 4
€ 430,000
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
Кондо 3 комнатыв Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 4
€ 500,900
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

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