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Купить кондоминиум в район Мюнхен, Германия

Оттобрунн
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Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 комнатыв Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 5
€ 870,000
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…

Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

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