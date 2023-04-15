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Купить кондоминиум в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
2
Dreieich
1
Дармштадт
1
Оффенбах
1
Кондо В архив
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5 объектов найдено
Кондо 3 комнатыв Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 630,000
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Кондо 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 5
€ 645,000
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
Кондо 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 6
€ 495,000
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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