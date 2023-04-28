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Виллы в Гамбург, Германия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
210 м²
€ 835,000
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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