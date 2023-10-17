Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Рубе

Жильё в Рубе, Франция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 8 спален в Шатонёф-Грас, Франция
Вилла 8 спален
Шатонёф-Грас, Франция
Количество спален 8
Площадь 478 м²
Этот восхитительный отель в средиземноморском стиле расположен недалеко от Вальбонна, в полн…
€2,04 млн
Квартира 2 комнаты в Antony, Франция
Квартира 2 комнаты
Antony, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В Шатене-Малабри, в новом эко-районе Ла Валле напротив па…
€351,671
Вилла 5 спален в Кабри, Франция
Вилла 5 спален
Кабри, Франция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Property classified as remarkable in a private valley. Authentic bastide dating from 1850 of…
€1,74 млн
Вилла 9 спален в Grasse, Франция
Вилла 9 спален
Grasse, Франция
Количество спален 9
Площадь 968 м²
Approached by a long driveway, this impressive estate offers utmost privacy and a quiet rela…
€12,68 млн
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  У подножия станции парижского метро (остановка Bibliothè…
€957,902
Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€3,90 млн
Вилла 3 спальни в Гримо, Франция
Вилла 3 спальни
Гримо, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Off-plan sales. High standing duplex house / apartment with beautiful sea view and swim spa …
€2,68 млн
Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€13,11 млн
Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€196,106
Вилла 7 спален в Ле-План-де-ла-Тур, Франция
Вилла 7 спален
Ле-План-де-ла-Тур, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
In the heart of the Gulf of Saint Tropez near the charming village le Plan de la Tour superb…
€2,34 млн
Квартира 3 комнаты в Casson, Франция
Квартира 3 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Расположенный на юго-западе Нанта, в непрерывном творчес…
€380,427
Квартира 4 комнаты в Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Квартира 4 комнаты
Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без депозита!     Выби…
€310,187
Realting.com
Перейти