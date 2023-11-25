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Жилая
Франция
Метрополия Франции
Виллы
Виллы в Метрополия Франции, Франция
Вилла
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815 объектов найдено
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Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
6
141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Метрополия Франции, Франция
900 м²
Франция Лазурный берег, г.Канны Вилла-имение Превосходная вилла-им…
€9,80 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
855 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Красивая вилла в средиземном…
€13,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 630 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла "Belle Époque" Вилла в…
€19,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
Франция регион Прованс - Альпы - Лазурный берег Вилла с парком Эле…
€13,75 млн
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Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 300 м²
Франция Лазурный берег 3 виллы с пляжем Уникальный объект на Лазу…
€58,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
800 м²
Франция регион Прованс Вилла в прованском стиле Элегантная вилла …
€7,50 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 022 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 8800м2 Одна из самых элеган…
€59,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
880 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уникальная современна…
€12,80 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
880 м²
Франция Лазурный берег Вилла в 5 мин от Монако Редкое предложение.…
€18,55 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
550 м²
Франция Лазурный берег Вилла рядом с Монако Чудесная вилла в стил…
€20,50 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
2 000 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла-имение Уникальный для Лазур…
€29,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
Франция Лазурный берег Вилла с красивым видом Роскошная вилла в фл…
€17,00 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 198 м²
Франция Лазурный берег Вилла-имение рядом с Монако Уникальный объе…
€19,30 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
730 м²
Франция Лазурный берег Вилла с видом на море Вилла-поместье, вилла…
€24,90 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
416 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Сен-Тропе Очаровательная вилла в …
€17,50 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
750 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уютная шикарная вилла…
€12,80 млн
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Вилла
Метрополия Франции, Франция
1 200 м²
Франция Лазурный берег, округ Ницца Имение с участком 52га Уника…
€9,80 млн
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Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
4
1
180 м²
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
€3,00 млн
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Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€4,20 млн
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Вилла 5 спален
Канны, Франция
5
573 м²
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
€4,95 млн
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Вилла 10 спален
Гримо, Франция
10
540 м²
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
€3,07 млн
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Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция
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