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Купить недвижимость возле озера в Финляндии

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Torvoila, Финляндия
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спаленв Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Торнио
Seinaejoen seutukunta
Ylae-Pirkanmaan seutukunta
Ylivieskan seutukunta
Район Лаппеэнранта
Улвила
Sisae-Savon seutukunta
Ямся
Forssan seutukunta
Nivala-Haapajaerven seutukunta
Савонлинна
Pihlava
Валкеакоски
Куопио
Миккели
Keuruun seutukunta
North Eastern Savonia
Rovaniemen seutukunta
Турку
Tunturi-Lapin seutukunta

Параметры недвижимости в Финляндии

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