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Купить недвижимость в Oulun seutukunta, Финляндия

Оулу
5
Кемпеле
3
Ylikiiminki
1
12 объектов найдено
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Oulun seutukunta, Финляндия
Квартира
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Таунхаусв Karahka, Финляндия
Таунхаус
Karahka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Riihikylae, Финляндия
Квартира
Riihikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Oulun seutukunta, Финляндия
Дом
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Дом 4 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Asemaperae, Финляндия
Квартира
Asemaperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Кемпеле, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кемпеле, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 104,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Kaeaeriaenperae, Финляндия
Дом
Kaeaeriaenperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 2 спальнив Кемпеле, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кемпеле, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 1/1 Этаж
€ 179,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Oulun seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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