Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Lahden seutukunta

Купить недвижимость в Lahden seutukunta, Финляндия

Хейнола
17
Лахти
12
Heinolan kirkonkylae
9
Холлола
4
Настола
3
Сюсмя
3
Salpakangas
1
Vaeaeksy
1
Показать больше
56 объектов найдено
Дом 4 спальнив Pulkkila, Финляндия
Дом 4 спальни
Pulkkila, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 157 м² 2/2 Этаж
€ 40,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
€ 34,500
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Vaeaeksy, Финляндия
Квартира
Vaeaeksy, Финляндия
€ 31,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Nostava, Финляндия
Квартира
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Квартирав Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальнив Холлола, Финляндия
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Suurikylae, Финляндия
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаусв Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Таунхаус
Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальняв Холлола, Финляндия
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Сюсмя, Финляндия
Квартира
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Вилла 3 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Квартирав Nyystoelae, Финляндия
Квартира
Nyystoelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Uusikylae, Финляндия
Квартира
Uusikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Угл…
Квартирав Хартола, Финляндия
Квартира
Хартола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…

Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти