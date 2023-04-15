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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Lahden seutukunta
Купить недвижимость в Lahden seutukunta, Финляндия
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56 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Pulkkila, Финляндия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
157 м²
2/2 Этаж
€ 40,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
€ 34,500
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Vaeaeksy, Финляндия
€ 31,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
1/1 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаус
Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Квартира
Nyystoelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Uusikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Угл…
Квартира
Хартола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
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Параметры недвижимости в Lahden seutukunta, Финляндия
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