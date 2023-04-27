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Жильё в Район Котка-Хамина, Финляндия

Котка
50
Виролахти
2
Ruotsinpyhtaeae
1
Siltakylae
1
Виройоки
1
62 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Metsaekulma, Финляндия
Квартира 2 спальни
Metsaekulma, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 1/1 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 126,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 1 спальня в Kaerenkulma, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaerenkulma, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/3 Этаж
€ 130,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Siltakylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Siltakylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Kyminkartano, Финляндия
Дом 2 спальни
Kyminkartano, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Metsaekulma, Финляндия
Квартира
Metsaekulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Kyminkartano, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kyminkartano, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Pihkoo, Финляндия
Квартира
Pihkoo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом 3 спальни в Klamila, Финляндия
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Квартира 1 спальня в Pihkoo, Финляндия
Квартира 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 74,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Kaerenkulma, Финляндия
Квартира
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Kyminkartano, Финляндия
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ста…
Квартира в Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальня в Parikka, Финляндия
Квартира 1 спальня
Parikka, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/1 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальни в Karhula, Финляндия
Квартира 2 спальни
Karhula, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 52,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Metsaekulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 54,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Kaarniemi, Финляндия
Квартира
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! 2-к…
Дом в Kaerenkulma, Финляндия
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Rautjaervi, Финляндия
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Д…
Квартира 1 спальня в Karhula, Финляндия
Квартира 1 спальня
Karhula, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 18,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Ylaenummi, Финляндия
Квартира 2 спальни
Ylaenummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…

Параметры недвижимости в Район Котка-Хамина, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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