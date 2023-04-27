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Финляндия
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Район Котка-Хамина
Жильё в Район Котка-Хамина, Финляндия
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62 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Metsaekulma, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
1/1 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 126,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 1 спальня
Kaerenkulma, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/3 Этаж
€ 130,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Siltakylae, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Kyminkartano, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Metsaekulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня
Kyminkartano, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира
Pihkoo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
182 м²
1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Квартира 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 74,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ста…
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальня
Parikka, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
1/1 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальни
Karhula, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
3/3 Этаж
€ 52,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 54,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! 2-к…
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Д…
Квартира 1 спальня
Karhula, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3/3 Этаж
€ 18,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Ylaenummi, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
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Параметры недвижимости в Район Котка-Хамина, Финляндия
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