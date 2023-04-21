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Жильё в Район Иматра, Финляндия

Иматра
36
Париккала
1
Раутъярви
1
Руоколахти
1
Симпеле
1
39 объектов найдено
Квартира в Симпеле, Финляндия
Квартира
Симпеле, Финляндия
€ 10,409
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 30,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Таунхаус в Раутъярви, Финляндия
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно проведение сделки и оплата в России!!!!!! Возможно дистанционное проведение сделк…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Возможн…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальни в Иматра, Финляндия
Дом 3 спальни
Иматра, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 1 спальня в Иматра, Финляндия
Квартира 1 спальня
Иматра, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 22,900
Двухкомнатная квартира в Иматре.Квартира находится в тихом и зеленом районе.Квартира светлая…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Гот…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия!!! Возможен расчет в Росси…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности !!! Продае…
Таунхаус в Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Коттедж в Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…

Параметры недвижимости в Район Иматра, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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