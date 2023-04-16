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Купить недвижимость в Порвоо, Финляндия

33 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/3 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Порвоо, Финляндия
Квартира
Порвоо, Финляндия
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Квартира 2 спальнив Tolkkinen, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tolkkinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/4 Этаж
€ 107,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 4/5 Этаж
€ 124,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 2
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 43,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 1/2 Этаж
€ 618,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/3 Этаж
€ 392,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Hamari, Финляндия
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² 1/1 Этаж
€ 370,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² 1/3 Этаж
€ 348,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Порвоо, Финляндия
Квартира 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Hamari, Финляндия
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 129,000
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/3 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Tiilaeae, Финляндия
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/3 Этаж
€ 625,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² 1/1 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Hamari, Финляндия
Квартира 1 комната
Hamari, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 54,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 66,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Порвоо, Финляндия
Квартира 4 спальни
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 2/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 849,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Порвоо, Финляндия
Дом 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Mossakrog, Финляндия
Квартира 2 спальни
Mossakrog, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спаленв Hamari, Финляндия
Дом 6 спален
Hamari, Финляндия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² 1/3 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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