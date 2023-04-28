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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Helsinki sub-region
Жильё в Хельсинки, Финляндия
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31 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
1/6 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/13 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/3 Этаж
€ 194,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
4/7 Этаж
€ 178,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4/6 Этаж
€ 248,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1/8 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
6/6 Этаж
€ 306,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/5 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
2/4 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
4/5 Этаж
€ 192,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
3/5 Этаж
€ 170,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 330,150
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
1/2 Этаж
€ 393,575
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
1/2 Этаж
€ 451,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/7 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/4 Этаж
€ 327,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
2/2 Этаж
€ 599,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Helsinki sub-region, Финляндия
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Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
2/13 Этаж
€ 349,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
2/8 Этаж
€ 597,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 359,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
1/7 Этаж
€ 358,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
3/5 Этаж
€ 349,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 435,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1/4 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3/3 Этаж
€ 255,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/6 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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