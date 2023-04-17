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Купить недвижимость в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

Савонлинна
11
Хейнявеси
3
Kerimaeki
1
Рантасалми
1
17 объектов найдено
Коттеджв Варистайпале, Финляндия
Коттедж
Варистайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Савонлинна, Финляндия
Дом
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В S…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Рантасалми, Финляндия
Квартира
Рантасалми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Таунхаусв Хейнявеси, Финляндия
Таунхаус
Хейнявеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Таунхаусв Kerimaeki, Финляндия
Таунхаус
Kerimaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ква…
Вилла 4 спальнив Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…
Квартирав Хейнявеси, Финляндия
Квартира
Хейнявеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ест…
Квартирав Хейнявеси, Финляндия
Квартира
Хейнявеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Квартирав Савонлинна, Финляндия
Квартира
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 2 спальнив Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…

Параметры недвижимости в Savonlinnan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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