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Купить недвижимость с видом на море в Финляндии

квартиры
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дома
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1 объект найдено
Домв Турку, Финляндия
Дом
Турку, Финляндия
350 м²
€ 1,450,000
Финляндия г.Турку &nbsp; Новая усадьба на море &nbsp; Новая ус…

Регионы с недвижимостью на продажу

Район Кехус-Кайнуу
Харьявалта
Хейнола
Торнио
Seinaejoen seutukunta
Ylae-Pirkanmaan seutukunta
Ylivieskan seutukunta
Район Лаппеэнранта
Улвила
Sisae-Savon seutukunta
Ямся
Forssan seutukunta
Nivala-Haapajaerven seutukunta
Савонлинна
Лахти
Валкеакоски
Куопио
Миккели
Rovaniemen seutukunta
Tunturi-Lapin seutukunta

Параметры недвижимости в Финляндии

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