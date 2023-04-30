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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Porvoon seutukunta
Жильё в Porvoon seutukunta, Финляндия
Порвоо
29
Monninkylae
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35 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
1/2 Этаж
€ 549,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
1/2 Этаж
€ 269,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Порвоо, Финляндия
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни
Tolkkinen, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/1 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
4/5 Этаж
€ 124,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
Количество этажей 2
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
Количество этажей 1
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Pohjakka, Финляндия
1 Количество комнат
43 м²
1/1 Этаж
€ 89,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
2/2 Этаж
€ 43,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Kerkkoo, Финляндия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
1/2 Этаж
€ 618,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
1/3 Этаж
€ 392,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
1/1 Этаж
€ 370,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Kaarenkylae, Финляндия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 225,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
8 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
1/3 Этаж
€ 348,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1/2 Этаж
€ 115,000
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/2 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
3/3 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
1/3 Этаж
€ 625,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
1/1 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
2/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
1/2 Этаж
€ 849,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Илола, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
1/2 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Porvoon seutukunta, Финляндия
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