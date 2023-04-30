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Жильё в Porvoon seutukunta, Финляндия

Порвоо
29
Monninkylae
1
35 объектов найдено
Дом 3 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м² 1/2 Этаж
€ 549,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 1/2 Этаж
€ 269,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Порвоо, Финляндия
Квартира
Порвоо, Финляндия
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Квартира 2 спальни в Tolkkinen, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tolkkinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 4/5 Этаж
€ 124,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 2
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Spjutsund, Финляндия
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Pohjakka, Финляндия
Квартира 1 комната
Pohjakka, Финляндия
1 Количество комнат 43 м² 1/1 Этаж
€ 89,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 43,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня в Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Kerkkoo, Финляндия
Дом 5 спален
Kerkkoo, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 1/2 Этаж
€ 618,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/3 Этаж
€ 392,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Hamari, Финляндия
Дом 4 спальни
Hamari, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² 1/1 Этаж
€ 370,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Kaarenkylae, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaarenkylae, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Порвоо, Финляндия
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² 1/3 Этаж
€ 348,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Порвоо, Финляндия
Квартира 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Hamari, Финляндия
Дом 3 спальни
Hamari, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 115,000
Квартира 2 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Hamari, Финляндия
Квартира 2 спальни
Hamari, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/3 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Tiilaeae, Финляндия
Дом 1 спальня
Tiilaeae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Hamari, Финляндия
Квартира 1 спальня
Hamari, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/3 Этаж
€ 625,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Порвоо, Финляндия
Дом 5 спален
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² 1/1 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Порвоо, Финляндия
Квартира 4 спальни
Порвоо, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 2/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Hamari, Финляндия
Дом 5 спален
Hamari, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 849,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Илола, Финляндия
Дом 2 спальни
Илола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 1/2 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Porvoon seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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