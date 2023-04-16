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Купить недвижимость в Иматра, Финляндия

28 объектов найдено
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаусв Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно оформление на нескольких собственников!!! Возможно проведение сделки и оплата в Р…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Возможн…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальнив Иматра, Финляндия
Дом 3 спальни
Иматра, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 120,000
Дом в Рауха рядом с Иматран Спа в жилом районе города Лаппеенранта.Хорошая инфраструктура,ря…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 1 спальняв Иматра, Финляндия
Квартира 1 спальня
Иматра, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 22,900
Двухкомнатная квартира в Иматре.Квартира находится в тихом и зеленом районе.Квартира светлая…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Домв Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия!!! Возможен расчет в Росси…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности !!! Продае…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В д…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
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