Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Helsinki sub-region

Купить недвижимость в Helsinki sub-region, Финляндия

Хельсинки
32
Вантаа
28
Эспоо
7
Ярвенпяа
7
Сипоо
5
Мянтсяля
3
Туусула
3
Клауккала
2
Показать больше
119 объектов найдено
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viirilae, Финляндия
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/3 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 1 спальняв Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 3/5 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 комната
Ярвенпяа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/7 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/4 Этаж
€ 129,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Нурмиярви, Финляндия
Квартира 1 спальня
Нурмиярви, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/3 Этаж
€ 106,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/4 Этаж
€ 210,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Petas, Финляндия
Квартира 3 спальни
Petas, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 236,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 194,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/6 Этаж
€ 228,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/5 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Kaskela, Финляндия
Квартира 2 спальни
Kaskela, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2/4 Этаж
€ 215,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Kaskela, Финляндия
Квартира 3 спальни
Kaskela, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Kallbaeck, Финляндия
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 6/6 Этаж
€ 196,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Kaskela, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/4 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Helsinki sub-region, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти