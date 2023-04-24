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Жильё в Район Лаппеэнранта, Финляндия

Лаппеэнранта
7
Taavetti
4
Луумяки
4
Йоутсено
3
Савитайпале
3
Леми
1
19 объектов найдено
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Дом
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Савитайпале, Финляндия
Квартира
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Йоутсено, Финляндия
Дом
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Таунхаус в Савитайпале, Финляндия
Таунхаус
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом в Jurvala, Финляндия
Дом
Jurvala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Бол…
Таунхаус в Савитайпале, Финляндия
Таунхаус
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Квартира в Йоутсено, Финляндия
Квартира
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 2 спальни в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Лаппеэнранта, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/6 Этаж
€ 169,000
Трехкомнатная квартира в центре г. Лаппеенранты! Дом находится на собственном участке. Инфра…
Таунхаус в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Таунхаус
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Предлагаются к продаже просторные апартаменты в рядном, малоквартирном доме (всего 6 квартир…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Сво…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Че…
Дом в Йоутсено, Финляндия
Дом
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…
Дом 3 спальни в Леми, Финляндия
Дом 3 спальни
Леми, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 56,000
Дом в Леми в Лаппеенранте с тремя спальнями, светлой просторной гостиной. Дом в одном этаже,…

Параметры недвижимости в Район Лаппеэнранта, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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